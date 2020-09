Neymar anuncia contrato com empresa de material esportivo: ‘O Rei está de volta’

Craque brasileiro encerrou vínculo com a Nike que já durava 15 anos e, agora, será representante da Puma

David Ramos/EFE A NIke não revelou os motivos do rompimento do contrato com Neymar



O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, anunciou neste sábado que assinou contrato com a marca esportiva alemã Puma, duas semanas após encerrar o vínculo de 15 anos com a americana Nike. “Estou honrado em ingressar nesta marca que ajudou as maiores lendas do futebol a se tornarem quem são”, afirmou o craque, em depoimento publicado nas redes sociais. Neymar, que voltou ontem aos treinos do PSG, após ter se curado da infecção pelo novo coronavírus, representará a marca que já foi parceira de astros como Pelé, do argentino Diego Maradona, do português Eusebio e do holandês Johan Cruyff.

“Eles foram os reis do meu esporte. E eles têm algo em comum, o amor pelo jogo, o objetivo de ser a melhor versão de si mesmo e um espírito que os une a todos”, garantiu o brasileiro, que utilizará a lendária chuteira “King”, predominantemente preta, com a marca da empresa alemã. “O Rei está de volta”, inclusive, é o lema do material promocional sobre a assinatura do contrato entre Neymar e Puma. Duas semanas atrás, a Nike divulgou o encerramento do contrato que já durava 15 anos com o atacante da seleção brasileira. A companhia não divulgou os motivos do rompimento do vínculo, que duraria até 2022.

*Com Agência EFE