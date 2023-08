Neymar assina contrato de dois anos com o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Atacante, que vai ficar com a camisa 10, deseja retornar ao futebol europeu após o fim do vínculo; essa foi a venda mais valiosa da história do PSG

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Neymar voltou aos gramados nesta quinta-feira, 3



Neymar assinou nesta segunda-feira, 14, por duas temporadas, contrato com o Al-Hilal. O Paris Saint-Germain (PSG) e o time saudita finalizaram os detalhes do acordo no valor de cerca de 90 milhões de euros (R$ 433,3 milhões) para que o brasileiro vestisse a camisa 10 do clube saudita. O atacante de 31 anos realizou exames médicos ainda em Paris. O Al-Hilal promete grande evento na quarta-feira, 16, para a apresentação de Neymar. Segundo informou o jornal ‘L’Équipe’ e posteriormente confirmou o ‘Le Parisien’, todas as partes envolvidas concordam em fechar o negócio, que inclui, além dos 90 milhões de euros para o clube francês, um contrato de duas temporadas para o brasileiro pelo qual ganharia cerca de 100 milhões de euros (R$ 536 milhões) por temporada. Contudo, o valor estimado que o jogador ganhe na Arábia Saudita é de 320 milhões de euro (cerca de R$ 1,7 bilhão). Nesta quantia está incluso salário, luvas e acordos comerciais.

Essa foi a venda mais valiosa da história do PSG. Apesar de ter vinculo com o time de Paris até 2027, a decisão para trocar de clube veio quando tanto o técnico, Luis Enrique, quanto o diretor esportivo, Luis Campos, anunciaram ao atacante na semana passada que não contam com ele para a próxima temporada. Neymar, que foi contrato pelo PSG em 2017 por 222 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), nunca correspondeu às expectativas da sua notória contratação – foi a transferência mais cara da história do futebol. Segundo o jornal ‘L’Equipe’, o desejo de Neymar é retornar ao futebol europeu após o fim do vínculo. O atacante ainda sonha em disputar a Coa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

*Com informações da EFE