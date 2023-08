Confira datas e horários das semifinais da Copa do Mundo Feminina

Jogos decisivos começam na madrugada desta terça-feira, 15, com confronto entre Espanha e Suécia; Austrália e Inglaterra disputam a outra vaga na decisão

FRANCK FIFE / AFP Australian players celebrate their win at the end of the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup quarter-final football match between Australia and France at Brisbane Stadium in Brisbane on August 12, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)



A Copa do Mundo Feminina de 2023 entrou na reta final e vive seus últimos dias nesta semana. Depois da queda de grandes favoritas como Estados Unidos, Holanda, França e Japão, apenas quatro seleções seguem vivas na disputa pelo título. São elas: Austrália, Espanha, Inglaterra e Suécia. A primeira partida da semifinal acontece na madrugada desta terça-feira, 15, e colocará Espanha e Suécia, duas das principais seleções do torneio. A Espanha eliminou a Holanda nas quartas por 2 a 1 e avançou para a primeira semifinal de sua história. Já a Suécia surpreendeu e eliminou os Estados Unidos e o Japão, duas das favoritas ao título, carimbando mais uma semifinal e mantendo vivo o sonho do título inédito. O jogo acontecerá às 5h no Eden Park, na Nova Zelândia. No dia seguinte, na madrugada de quarta-feira, 16, é a vez do confronto entre Austrália e Inglaterra. As donas da casa são a sensação do torneio e já fizeram história ao se classificarem pela primeira vez para o top 4 do torneio. Já as inglesas tentam superar as campanhas dos últimos dois mundiais, quando chegaram às semifinais, mas foram eliminadas. O jogo acontecerá às 7h no Estádio Olímpico de Sidney. A disputa do terceiro lugar vai ser realizada no Brisbane Stadium no sábado, 19, às 5h. Já a grande decisão será às 7h do domingo, 20, no Estádio Olímpico de Sidney.