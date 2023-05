Neymar curte post que critica Mbappé e torcedores do PSG: ‘Foram pequenos’

Publicação feita pelo influenciador ‘Fui Clear’ afirma que faltou grandeza ao Paris Saint-Germain e à sua torcida durante os protestos desta semana

LOIC VENANCE / AFP Neymar está sendo alvo de críticas dos torcedores do PSG



Neymar voltou a chamar atenção da imprensa francesa por seu comportamento nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 4, o atacante foi destaques nos principais jornais do país por curtir uma publicação no Instagram que critica os torcedores do Paris Saint-Germain e o atacante Kylian Mbappé. O post, feito pelo influenciador “Fui Clear”, afirma que faltou grandeza ao PSG e à sua torcida durante os protestos desta semana. Além disso, o responsável pelo vídeo declara que o principal motivo do fracasso do time na Liga dos Campeões foi a renovação do contrato de Mbappé. Na mesma rede social, o brasileiro curtiu uma foto dos tempos em que atuava no Barcelona, publicada pela “TNT”. O camisa 10, Messi e Marco Verratti foram os principais alvos das organizadas, que chegaram a ir até as residências dos jogadores. Por conta disso, o clube parisiense reforçou a segurança dos atletas. Apesar do clima ruim, Neymar tem contrato válido até a metade de 2027.

