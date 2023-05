PSG reforça segurança nas casas de Messi e Neymar após protestos de torcedores

Diretoria tratou de aumentar o esquema de proteção em frente ao Camp des Loges, CT onde o time profissional trabalha diariamente

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Torcedores do PSG querem a saída de Messi e Neymar



O Paris Saint-Germain decidiu agir após os fortes protestos dos torcedores dos último dias. De acordo com a agência de notícias “AFP”, a diretoria tratou de aumentar o esquema de proteção em frente ao Camp des Loges, CT onde o time profissional trabalha diariamente. Além disso, o clube reforçou a segurança nas casas de Lionel Messi, Neymar e Marco Verratti, os três principais alvos da torcida. Segundo a publicação, os diretores foram informados que as organizadas pretendem continuar com as manifestações em diversos locais. Na última quarta-feira, 4, o craque argentino foi xingado de “filho da p***” por dezenas de fanáticos, que estão revoltados com o fato do camisa 30 ter viajado para a Arábia Saudita sem a liberação do PSG. Já o brasileiro, por sua vez, ouviu gritos de “vá embora”. Prestes a completar seis anos na equipe, Neymar acumula lesões e fracassos dentro de campo – o astro, inclusive, está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

Com o aumento dos protestos, a expectativa é que Lionel Messi cumpra o seu contrato, válido até a metade da temporada, e deixe o PSG em junho. Seu provável destino, segundo a imprensa espanhola, é o retorno ao Barcelona. Neymar, por sua vez, tem contrato até 2027 e pode ficar. As manifestações, vale lembrar, acontecem em meio a uma crise. Nos últimos cinco jogos, o conjunto liderado pelo técnico Christophe Galtier amargou quatro derrotas. Apesar disso, o Paris segue na liderança do Campeonato Francês, com cinco pontos a mais que o Olympique de Marseille. O próximo compromisso está marcado para domingo, 7, contra o Troyes, fora de casa. Restam apenas cinco rodadas para o término da liga.