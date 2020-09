Neymar é expulso e denuncia racismo em derrota do PSG; assista

“Olha o racista; porque era um racista, por isso lhe peguei”, disparou o craque brasileiro, após agredir o zagueiro espanhol Álvaro González durante uma confusão que terminou com cinco expulsões

Julien de Rosa/EFE Neymar discute com o zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez durante o jogo entre PSG e Olympique de Marseille



Esqueça o Neymar tranquilo e sorridente de semanas atrás. O craque brasileiro teve uma noite para ser esquecida neste domingo, 13, na primeira partida que disputou na temporada. Além de ver o PSG ser derrotado por 1 a 0 em um clássico quente contra o Olympique de Marseille, no Parque dos Príncipes, o camisa 10 foi expulso e deixou o campo furioso, denunciando racismo por parte do zagueiro espanhol Álvaro González. Tudo começou aos 37min do primeiro tempo, quando Neymar foi até o quarto árbitro e acusou o rival de racismo repetindo “Racismo no!”, em espanhol. A arbitragem não tomou nenhuma atitude.

No fim da partida, no entanto, ambos voltaram a discutir, e o brasileiro chamou Álvaro de racista novamente. Houve uma grande confusão depois da marcação de uma falta, e o craque do PSG foi expulso por dar um tapa na cabeça do rival. Ele deixou o campo indignado e disparou para o quarto árbitro: “olha o racista! Porque era um racista, por isso lhe peguei”. Não ficou claro se Neymar foi o alvo das ofensas. Depois do jogo, o craque desabafou no Twitter. “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”, disparou.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Assista aos videos abaixo:

Cositas del primer tiempo. Di María lo escupe a Álvaro y éste de seguro lo insulta. La acusación de los jugadores del PSG (Angelito y Neymar) es que los insultos del español son racistas. El defensor del OM se excusa "no fue racismo tío" pic.twitter.com/TqqE0eJH8W — Joaco Pelayo (@jqnpelayo) September 13, 2020

NEYMAR foi expulso por dar esse tapa, no JOGADOR que chamou ele de MACACO! Lamentável. pic.twitter.com/s3RDnV8Jha — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) September 13, 2020

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders… We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 13, 2020

Esta situação, no entanto, foi apenas a gota d’água de um clássico extremamente violento. Ao todo, o árbitro Jérôme Brisard distribuiu 17 cartões amarelos e cinco vermelhos. Todas as expulsões aconteceram no entrevero no minuto final do jogo. Depois de uma falta no meio-campo, Kurzawa e Amavi trocaram agressões e levaram o vermelho direto. Paredes e Benedetto receberam o segundo amarelo na confusão e também foram expulsos. O quinto vermelho foi para Neymar, pelo tapa que deu em Álvaro González. Durante o jogo, o defensor espanhol chegou a reclamar com a arbitragem sobre uma suposta cusparada de Di María, que também alegou ter sido ofendido pelo adversário.

Com a bola rolando, o PSG, que pôde contar com os principais jogadores pela primeira vez na temporada apenas hoje, criou as melhores chances da partida, mas parou em uma atuação inspirada do goleiro Mandada. Além disso, Neymar e Verratti desperdiçaram grandes oportunidades para os donos da casa no segundo tempo. O único gol do jogo foi anotado por Thauvin, aos 31min do primeiro tempo. Ele aproveitou cobrança de falta de Payet e finalizou de primeira com a canhota para decretar a segunda derrota do PSG na atual edição do Campeonato Francês – na estreia, na última quinta-feira, o time parisiense perdeu por 1 a 0 para o Lens.