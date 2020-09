Na estreia de Pirlo como técnico, Juventus goleia time da 3ª divisão em amistoso

Juve volta a campo no próximo domingo, diante da Sampdoria, pela estreia do Campeonato Italiano

Reprodução/Facebook Juventus não teve dificuldades em primeiro amistoso da temporada



A Juventus, na primeira partida sob o comando do italiano Andrea Pirlo, goleou neste domingo o Novara, da terceira divisão, por 5 a 0, em amistoso de pré-temporada realizado no centro de treinamento dos ‘Bianconeros’. Com os laterais brasileiros Danilo e Alex Sandro entre os titulares, o primeiro gol da equipe de Turim na temporada foi marcado pelo atacante português Cristiano Ronaldo, aos 20 do primeiro tempo.Com muitas mudanças na etapa complementar, entre elas as entradas do volante Arthur e do meia-atacante Douglas Costa, a Juve deslanchou, balançando a rede mais quatro vezes, com o zagueiro Merih Demiral, o atacante croata Marko Pjaca, e o jovem meia italiano Manolo Portanova, que fez dois.

A equipe de Turim voltará a campo no próximo domingo, para estrear no Campeonato Italiano, em duelo com a Sampdoria, marcado para acontecer no Allianz Stadium.

*Com Agência EFE