Neymar e Mbappé têm relação ‘fria’ e ‘fora de sintonia’ no PSG, diz jornal 

Segundo a publicação do ‘L’Équipe’, a situação piorou após a última janela de transferências, quando o francês recusou propostas do Real Madrid e renovou seu contrato com o clube parisiense

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Neymar e Mbappé durante aquecimento para jogo do PSG no Campeonato Francês



O jornal esportivo “L’Équipe”, um dos principais da França, destacou em sua capa nesta quinta-feira, 29, o aumento da tensão entre Neymar e Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain. De acordo com a matéria, os craques até eram próximos nos primeiros anos de parceria no time, mas se afastaram e ficaram “fora de sintonia” nos últimos meses. Segundo a publicação, a situação da dupla piorou após a última janela de transferências, quando o francês recusou propostas do Real Madrid e renovou seu contrato com o clube parisiense. O brasileiro não teria aceitado o “status” obtido pelo companheiro do time, que recebeu um expressivo aumento salarial e algumas mordomias. A disputa pelo posto de cobrador de pênaltis também é outro motivo pela escalada na tensão. O texto, entretanto, afirma que Mbappé não teria pedido a saída do camisa 10 e que ambos tentam evitar brigas para não comprometer o ambiente da equipe, que busca mais uma vez o título inédito da Liga dos Campeões da Europa. O foco dos jogadores, além disso, é chegar em alta na disputa da Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro, no Catar.

Publicamente, inclusive, Neymar e Kylian Mbappé tentam colocar “panos quentes” na situação. O brasileiro, apesar de ter curtido publicações que criticam o companheiro, evita falar sobre o assunto. Na sexta-feira passada, 23, ao ser perguntado sobre o tema após a vitória da seleção brasileira sobre Gana, o craque se despediu dos jornalistas. O francês, por sua vez, relatou que sua relação com Neymar é “baseada no respeito”. “Sempre tivemos uma relação baseada no respeito. Sempre tivemos momentos mais frios, às vezes mais calorosos. Às vezes, somos melhores amigos e às vezes nos falamos menos. Essa é a natureza do nosso relacionamento”, falou o jovem, no início de setembro. Após defender suas respectivas seleções na Data Fifa de setembro, os dois astros do PSG voltam a se encontrar nesta semana. O próximo compromisso do time treinado por Christian Galtier está marcado para sábado, 1º, no duelo contra o Nice, no Parque dos Príncipes, pela nona rodada do Francês. Líder da competição, os parisienses somam 22 pontos, com sete vitórias, um empate e nenhuma derrota até aqui.