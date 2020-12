Nilson Cesar revela conversa com Muricy Ramalho: ‘Ele vê o Fernando Diniz evoluindo’

Narrador do Grupo Jovem Pan é amigo do futuro novo coordenador de futebol do São Paulo

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/SPFC/Muricy Ramalho Nilson Cesar bateu um papo com Muricy a respeito de Fernando Diniz



O São Paulo deverá ter Muricy Ramalho como novo coordenador de futebol a partir do ano que vem. Caso Júlio Casares vença a eleição para presidente no próximo sábado, 12, o ídolo da torcida são-paulina retornará ao clube do Morumbi, onde ele conquistou três taças do Brasileirão como treinador. Amigo de Muricy, o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, revelou nesta terça-feira, 8, que conversou com ele nas últimas horas a respeito do técnico Fernando Diniz, que ainda não tem permanência garantida para a próxima temporada.

“Eu converso muito com o Muricy, gosto muito dele e apreendo muito com o que ele diz. Ele acha que o Diniz está evoluindo como treinador. As derrotas e as adversidades que ele passou no São Paulo fez com que ele evoluísse. A ideia era ser Muricy e Rogério Ceni. Eu já tinha adiantado a vocês aqui. Como o Ceni recebeu o convite do Flamengo e o Diniz está vivendo um excelente momento, não existe lógica para dispensá-lo. Mesmo que não bata campeão, eu não dispensaria esse rapaz que está crescendo como técnico. Ele cometeu muitos erros, o que é normal para um treinador jovem. O grande desafio na carreira dele é o São Paulo, e ele está conseguindo bons resultados. E o Muricy também acha que ele está crescendo como técnico, o que é importante. Eu acho que teremos uma manutenção do Diniz para a temporada que vem”, comentou o locutor do Grupo Jovem Pan, durante o Esporte em Discussão.

Fernando Diniz foi muito criticado pelos torcedores após as eliminações no Campeonato Paulista, na Libertadores e na Copa Sul-Americana. O treinador, no entanto, ganhou moral com a torcida após a boa sequência no Campeonato Brasileiro, torneio em que o time é líder, e também na Copa do Brasil – O São Paulo vai enfrentar o Grêmio, na semifinal da competição.

Assista ao debate abaixo: