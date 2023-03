Neymar é operado no Catar por médico da seleção brasileira

Equipe parisiense afirmou que “tudo correu bem” e que o camisa 10 passará por um período de descanso

FRANCK FIFE/AFP Neymar ficará fora dos gramados por cerca de 4 meses



O Paris Saint-Germain informou nesta sexta-feira, 10, que o atacante Neymar passou por um procedimento cirúrgico no tornozelo direito, no hospital Aspetar, em Doha, no Catar. De acordo com o clube francês, a operação contou com a participação do médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira e do Atlético-MG. Em comunicado, a equipe parisiense afirmou que “tudo correu bem” e que o camisa 10 passará por um período de descanso. A estimativa da diretoria parisiense é que o jogador de 31 anos retorne aos gramados em até quatro meses. O craque, desta forma, está fora da temporada europeia 2022/2023 e perderá os próximos amistosos da Canarinho. Eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da França, o PSG tem apenas o Campeonato Francês a ser disputado. Líder, o grupo dirigido por Galtier tem 63 pontos, oito a mais que o rival Olympique. Restam doze rodadas para o término da competição nacional.