Sem Neymar, PSG perde novamente para o Bayern de Munique e é eliminado da Liga dos Campeões

Alemães venceram por 2 a 0, gols de Choupo-Moting e Gnabry, e avançaram com 3 a 0 no agregado

EFE/EPA/ANNA SZILAGY Bayern de Munique já tinha vencido na ida, em Paris, por 1 a 0



O Paris Saint-Germain segue sem um título da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, 8, a equipe perdeu novamente para o Bayern de Munique por 2 a 0 (3 a 0 no agregado) e foi eliminado nas oitavas de final. O time alemão avança para as quartas de final. O PSG não pôde contar com Neymar, lesionado, e ainda perdeu Marquinhos com dores nas costas. Messi e Mbappé até que tentaram, o argentino teve uma chance, mas foi travado. O francês ficou na correria e era bem marcado. O melhor lance do primeiro tempo foi uma saída errada de Sommer e Vitinha chutou para o gol aberto, mas De Ligt apareceu para tirar em cima da linha. No segundo tempo, o Bayern mostrou seu poder ofensivo. Aos 6 minutos, Choupo-Moting balançou as redes. A arbitragem invalidou por impedimento, mas aos 15, o alemão marcou novamente após saída atrapalhada da defesa parisiense e fez 1 a 0. Aos 44, Gnabry ampliou para 2 a 0. Nos acréscimos, Mané marcou, mas o lance foi anulado. Tottenham e Milan se enfrentam em Londres.