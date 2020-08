O pai tá off: Neymar é zoado pela web após vice do PSG na Liga dos Campeões

Neymar foi zoado após perder a final da Liga dos Campeões com o PSG

Neymar não foi poupado pela internet após o revés do Paris Saint-Germain diante do Bayern de Munique, na tarde deste domingo, 23, em confronto válido pela final da Liga dos Campeões da Europa. Logo após a partida, o brasileiro e seu companheiro, Kylian Mbappé, foram “zoados” por milhares de pessoas nas redes sociais, que não aprovaram a dupla na grande decisão contra os alemães. Abaixo, veja alguns memes que estão bombando!

O PAI TA OFF pic.twitter.com/9sK8GZijyF

https://twitter.com/miranhazado/status/1297643602114490373

Se os torcedores do neymar tão triste, eu to MUITO FELIZ

O pai ta off kkkkk pic.twitter.com/ic9iFkgos8

— Mikaaaaaaaaaaaaa (@CardsMika) August 23, 2020