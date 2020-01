Neymar é zoado por companheiros argentinos do PSG; assista

Reprodução/Instagram

Neymar revelou na última semana, durante uma brincadeira respondendo perguntas feitas por um filtro no Instagram, que seu maior medo é de cobras. Depois de contar seu segredo para todo mundo, os jogadores do PSG resolveram pregar uma peça no craque brasileiro.

Paredes, meio-campista do clube francês e da seleção argentina, gravou um vídeo de Neymar abrindo a porta do seu armário no vestiário do PSG. O que o brasileiro não esperava era que tivesse uma cobra de brinquedo em cima das suas coisas.

Nas imagens, é possível ver Dí Maria e Icardi, outros dois argentinos, rindo da reação do brasileiro. Paredes, que estava com o celular gravando, também começa a rir ao fundo.

“Isso por contar o que te dá medo”, escreveu Paredes em seu stories. O brasileiro leva um susto e solta dois palavrões muito compreensíveis para seus companheiros de língua espanhola.