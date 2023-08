Neymar explica por que deixou a Europa e aceitou proposta do Al-Hilal; confira 

Brasileiro fechou com o time da Arábia Saudita até a metade de 2025

Neymar seguiu o caminho de diversos craques e migrou para a Liga Saudita. Após mostrar que não tinha desejo de continuar no Paris Saint-Germain, o atacante acertou com o Al-Hilal e foi anunciado nesta terça-feira, 15. Pela primeira vez como jogador do time árabe, o brasileiro explicou que aceitou deixar a Europa e jogar na Ásia para se tornar “um jogador global”. “Eu conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas eu sempre quis ser um jogador global e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares”, disse o jogador de 31 anos. “Eu quero escrever uma nova história no esporte, e a Saudi Pro League tem uma energia tremenda e jogadores de qualidade no momento”, continuou. “Ouvi muito e aprendi que estou acompanhando uma longa lista de jogadores brasileiros que jogaram na Árabia Saudita ao longo dos anos, então acredito que este é um lugar desejado”, acrescentou.

Segundo o jornal “The Independente”, no entanto, Neymar estava “desesperado” para continuar na Europa e tentou ser contratado por vários grandes times do Velho Continente. O brasileiro, porém, ouviu a palavra “não” de Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City e Manchester United. O Barcelona foi o único a aceitar o jogador, mas não possuía condições financeiras para tirá-lo do Paris Saint-Germain. Ainda de acordo com o jornal “L’Équipe”, a ideia do atacante é ainda voltar ao futebol europeu, no final de seu contrato com o Al-Hilal, em 2025. De acordo com a imprensa europeia, o Al-Hilal pagou 100 milhões de euros (na cotação atual, R$ 543 milhões) para contratar Neymar. A quantia representa a maior aquisição de um time de fora da Europa na história do futebol. O brasileiro receberá 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) no período, sendo um dos atletas mais bem pagos da atualidade.