Neymar foi recusado por cinco times da Europa antes de assinar com o Al-Hilal; veja quais 

Craque brasileiro estava ‘desesperado’ para continuar jogando na Liga dos Campeões, mas não conseguiu espaço nos principais times do Velho Continente

Lucas Figueiredo/CBF Neymar assinou com o Al-Hilal por duas temporadas



Neymar foi rejeitado por cinco grandes clubes da Europa antes de entrar em acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com apuração do jornal inglês “The Independent”, o atacante estava “desesperado” para continuar jogando na Liga dos Campeões, mas não conseguiu espaço nos principais times do Velho Continente. Segundo a matéria desta terça-feira, 15, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern de Munique e Real Madrid sequer aceitaram conversar sobre uma possível negociação pelo craque e disseram “não” aos empresários do jogador. O único grande interessado no nome do brasileiro foi o Barcelona, que não teve recursos financeiros para pagar a quantia pedida pelo Paris Saint-Germain – os sauditas desembolsaram entre 90 e 100 milhões de euros para ficar com o atleta de 31 anos.

Conforme informações obtidas pelo periódico britânico, os cinco clubes da Europa não buscaram Neymar por causa do alto valor pedido pelo PSG, além do histórico de lesões do atacante e a baixa quantidade de jogos no período em que atuou em Paris. Assim, o Manchester City está priorizando contratar outro brasileiro, o meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham – a negociação ainda não foi sacramentada. Já o Bayern de Munique preferiu gastar 100 milhões de euros com o centroavante Harry Kane, principal jogador do Tottenham. Desta forma, o camisa 10 da seleção brasileira ficará na Arábia Saudita até 2025. Segundo o jornal L’Equipe, o atacante não quer terminar a carreira na Arábia Saudita e planeja retornar a Europa após o término de seu contrato.