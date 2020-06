‘Pronto e empolgado’ para o retorno, Neymar está focado na Liga dos Campeões

EFE/EPA/UEFA O adversário do PSG na Champions será conhecido após sorteio da Uefa, marcado para 10 de julho



Prestes a se reapresentar ao Paris Saint-Germain, Neymar, que voltou à França, afirmou que, mesmo no período sem treinos e jogos, em que esteve em quarentena no Brasil, não parou de pensar na Liga dos Campeões da Europa. O atacante se diz confiante e empolgado para o retorno aos gramados.

“Esse período foi atípico, mas o principal foi manter a segurança com a mente e o corpo em dia. Estou pronto e empolgado para o retorno, pensando muito na Liga dos Campeões, claro. Nós temos um grupo forte, conseguimos uma classificação histórica para as quartas de final e agora é focar no objetivo”, afirmou Neymar em declarações ao seu site oficial.

Neymar e o elenco do Paris Saint-Germain se reapresentam aos trabalhos nesta segunda-feira. O time francês não joga desde o dia 11 de março, ocasião em que venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões, que será retomada em agosto. A reta final terá jogo único nos confrontos e será realizada em Lisboa, Portugal. A grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto.

O adversário do PSG será conhecido após sorteio da Uefa, marcado para 10 de julho. Declarado campeão francês após o encerramento precoce da competição nacional, a equipe de Paris, além da Liga dos Campeões, também está nas finais da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon, e da Copa da France, diante do Saint-Étienne.

“Treinei bastante nos últimos meses, com a mesma intensidade e dedicação, mas sinto falta do calor do jogo. Mal posso esperar para entrar em campo e, se Deus quiser, fazer história”, declarou o jogador.

Neymar ficou três meses confinado em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Lá, realizou atividades físicas diárias sob orientação do seu preparador físico pessoal, Ricardo Rosa, e ficou um tempo com a família. O planejamento dos trabalhos incluiu atividades na academia, em campo, quadra, caixa de areia e treinos de bicicleta.

Segundo Rosa, desde o início de junho o jogador passou por uma espécie de “pré-temporada”, visando a retomada das atividades no clube. “O principal foi a dedicação do Neymar, o esforço e o desempenho que ele teve, o foco. Nunca tive possibilidade de ficar três meses com ele direto, e ele se demonstrou dedicado, esforçado, animado a fazer todo trabalho, demonstrando confiança e respeito ao meu trabalho”, assegurou o preparador.

Neymar não voltou a Paris inicialmente. Ao chegar à França, o astro brasileiro passou alguns dias em Saint-Tropez, na Costa Azul do país, ao lado do companheiro Marco Verratti, a namorada do jogador oitaliano, Jessica Aidi, e a modelo francesa Cindy Bruna.

Nesta temporada, até agora, Neymar esteve em campo em 22 jogos, marcou 18 gols e deu nove assistências.

*Com Estadão Conteúdo