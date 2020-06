A Champions volta em agosto! Neymar tem chances de ser o melhor do mundo?

EFE Neymar deu a classificação ao PSG contra o Dortmund



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, pode ser eleito o melhor jogador do mundo nesta temporada? A pergunta deverá ser respondida somente em agosto, quando a Champions League terá a sua reta final disputada na cidade de Lisboa, em Portugal.

Principal torneio de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa costuma ser crucial na votação dos melhores do planeta da Fifa, que cancelou a cerimônia “The Best” deste ano devido à pandemia, mas ainda pode premiar os atletas à distância. Já a Bola de Ouro, da revista “France Football”, deverá ser entregue normalmente.

Ontem, a Uefa anunciou um novo formato da Champions, tendo jogos únicos nas quartas, semifinais e final, que serão realizadas entre os dias 7 e 23 de agosto, em território português.

O PSG, que tem Neymar como camisa 10, segue vivíssimo na disputa pelo título. Antes da paralisação devido ao novo coronavírus, o time francês havia eliminado o Borussia Dortmund, nas oitavas de final. Desta forma, os parisienses esperam conhecer o seu próximo adversário no dia 10 de julho, quando a Uefa fará o sorteio do chaveamento, em Nyon, na Suíça.

TEMPORADA DE NEYMAR

Neymar estava apresentando um bom rendimento antes da paralisação por conta da Covid-19. Em 22 partidas disputadas com a camisa do PSG, o brasileiro contribuiu com 18 gols e 10 assistências, sendo o destaque da equipe na classificação diante do Dortmund, no Parque dos Príncipes.

Mesmo assim, Neymar não era o melhor do time na temporada. Devido às lesões e suspensões, o craque perdeu 22 dos 44 confrontos do Paris na temporada – ou seja, ele esteve ausente da metade dos jogos. Na eleição dos melhores do Campeonato Francês, que foi encerrado precocemente e com o PSG considerado campeão, Neymar acabou ficando atrás de Kylian Mbappé e Di María, seus companheiros de equipe.

Agora, Neymar se prepara para voltar em alto nível. Na próxima segunda-feira, ele se reapresenta com o restante do grupo para retomar os treinamentos no CT. O PSG deverá ter uma maratona de embates decisivos, já que as decisões da Copa da França e da Copa da Liga Francesa estão programadas para o final de julho.

CONCORRENTES

Para levar o prêmio de melhor do mundo, Neymar terá que desbancar diversos astros da bola. O principal deles é o atacante Robert Lewandowski, atual artilheiro da Champions League e do Campeonato Alemão. Até o momento, o polonês soma 40 jogos e 46 gols na temporada, sendo a grande atração do octacampeonato dos bávaros.

O “extraterrestre” Lionel Messi, atual melhor do planeta, é outro forte concorrente. Melhor artilheiro e garçom do Campeonato Espanhol, o craque do Barcelona voltou da pausa demonstrando muita vontade de ganhar o prêmio novamente.

Na Inglaterra, os principais oponentes de Neymar ao posto de melhor do mundo são Sadio Mané, do Liverpool, e Kevin De Bruyne, do Manchester City. Ambos estão em alta nas suas respectivas equipes.

Kylian Mbappé, do próprio Paris Saint-Germain, é outro que pode almejar a honraria. O atacante contabiliza 33 partidas na temporada, com 30 gols e 17 assistências.