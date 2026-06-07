Neymar muda visual para a Copa do Mundo; confira

Camisa 10 da Seleção Brasileira retoma estilo parecido com o adotado em 2018; atacante está em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita

Neymar apresentou um novo visual para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O atacante da Seleção Brasileira adotou um penteado com coloração loira, em estilo semelhante ao que utilizou durante o Mundial de 2018. A mudança foi divulgada por meio das redes sociais de seu cabeleireiro na noite de sábado (6).

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O jogador mudou seu visual em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde permanece em tratamento para uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, que o afastou do amistoso do Brasil contra o Egito no sábado. Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no joelho.

Em função do cronograma de recuperação física, o atacante não viajou com a delegação para o amistoso, que foi realizado em Cleveland. O jogador seguiu uma rotina de fisioterapia individualizada.

A programação para a próxima semana inclui uma ressonância magnética na segunda-feira (8), conforme informado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O exame determinará se o atleta poderá iniciar os treinamentos com bola junto ao restante do elenco.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. A expectativa da comissão técnica, chefiada por Carlo Ancelotti, é contar com o atacante para o início da fase de grupos, dependendo da evolução clínica apresentada nos próximos dias.