Neymar reclama de fama de ‘cai cai’ e lamenta nova lesão: ‘Choro constante’

O craque brasileiro está fora do confronto entre Barcelona e PSG, marcado para a semana que vem e válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa

Matt Childs/EFE Neymar sofreu mais uma lesão vestindo a camisa do PSG



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, utilizou sua conta no Instagram, na tarde desta quinta-feira 11, para comentar a nova lesão sofrida na partida diante do Caen, na última quarta-feira. Além de lamentar o fato de que irá perder o confronto de ida contra o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, na semana que vem, o brasileiro também reclamou de quem o considera “cai cai” e “chorão” por sofrer muitas faltas.

“A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. Às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece. Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o caralho a 4 “ele tem que apanhar mesmo” “cai cai” “chorão” “moleque” “mimado” e etc … Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS”, escreveu o jogador.

Neymar Jr sofreu lesão na coxa esquerda e ficará afastado dos campos por, pelo menos, quatro semanas. Desta forma, ele é baixa na equipe de Maurício Pocchetino no duelo de ida contra o Barça, na próxima terça-feira, 16, no Camp Nou, e vira dúvida para o duelo de volta, no dia 10 de março. Vale lembrar que o jogador já perdeu as oitavas de final da Champions League em seus dois primeiros anos na França. Na temporada passada, o camisa 10 do PSG não teve problemas físicos e participou da campanha do vice-campeonato no principal torneio entre clubes da Europa.