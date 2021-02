Neymar não jogará contra o Barça pela Champions League após lesão na coxa

Presença do jogador na partida de volta, que acontece no dia 10 de março, também vira incerteza

Reprodução/PSG Na noite da quarta-feira, 10, o camisa 10 saiu mancando após se chocar com um jogador do Caen



Neymar Jr sofreu lesão na coxa esquerda e ficará afastado dos campos por, pelo menos, quatro semanas. O Paris Saint-Germain publicou, na manhã desta quinta-feira, 11, um nota que diz: “Neymar Jr sofreu uma lesão no adutor longo esquerdo na noite de quarta-feira. Na análise do exame clínico e exames de imagem, espera-se uma indisponibilidade de aproximadamente 4 semanas dependendo do curso.” Na noite da quarta-feira, 10, o camisa 10 saiu mancando após se chocar com um jogador do Caen. Com a contusão, ele fica de fora de pelo menos quatro jogos da Liga dos Campeões. Entre eles, o enfrentamento do PSG contra o Barcelona na próxima terça-feira, dia 16, pela oitavas de final da Champions League. A presença de Neymar na partida de volta, que acontece no dia 10 de março, também virou uma incerteza.