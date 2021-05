Neymar renova contrato com o PSG até 2025: ‘Acredito neste projeto’

Jogador deve receber R$ 191 milhões por temporada para continuar liderando o time francês em busca do inédito título da Liga dos Campeões

Divulgação/PSG Neymar assinou contrato com o PSG que termina em junho de 2025



O Paris Saint-Germain confirmou neste sábado, 8, a renovação do contrato de Neymar. A imprensa francesa já dava como certa a permanência do atacante brasileiro, hoje em lua de mel com o clube da capital francesa e sua torcida. O novo acordo vai até o dia 30 de junho de 2025. De acordo com o jornal “L’Équipe”, o ex-santista receberá 30 milhões por temporada (R$ 191 milhões, na cotação atual). No PSG desde 2017, o jogador soma 85 gols e 51 assistências em 112 partidas, o que já lhe garante um lugar entre os dez maiores artilheiros do clube. Ele já conquistou oito títulos pelo Paris, mas ainda falta a Liga dos Campeões. Não é segredo para ninguém que Neymar foi contratado para liderar o time da capital francesa em busca da sonhada orelhuda (o apelido do troféu da Champions).

Na última terça-feira, 4, o PSG perdeu para o Manchester City por 2 a 0 e foi eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões. Neymar terá agora até 2025 para conseguir dar ao seu time a inédita conquista europeia. “É um grande prazer poder renovar com o Paris Saint-Germain. Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste elenco, da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui, cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Estou muito feliz por renovar e espero ganhar muito mais troféus aqui”, disse Neymar.