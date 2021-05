Mídia francesa crava renovação de Neymar com PSG até 2026

Contrato seria assinado neste sábado, 8, e valores giram entre R$ 191 milhões por temporada

Neymar deve renovar contrato com o PSG



O jornal L’Équipe publicou nesta sexta-feira, 7, que Neymar irá renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain neste final de semana. O atleta de 29 anos tem contrato vigente com a equipe até junho de 2022, mas após alguns rumores de que ele iria para o Barcelona, a diretoria francesa resolveu adiantar sua renovação. De acordo com a publicação, o novo contrato se estenderá até 2026 com o jogador ganhando 30 milhões por temporada (R$ 191 milhões, na cotação atual). O acordo também envolve um possível bônus ao camisa 10 em caso de conquista da Liga dos Campeões nos próximos anos. Por mês o craque recebe 3,06 milhões de euros (R$ 19,49 milhões).

Nessa semana Neymar foi bastante criticado pela mídia francesa depois da eliminação do PSG para o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões. Alguns veículos escreveram que ele era “fominha” e tinha “perdido sua genialidade”. Contratado em 2017 por 222 milhões de euros, o brasileiro ajudou o PSG a conquistar três vezes o Campeonato Francês, duas vezes a Taça da França, duas Taça da Liga Francesa e três Supertaça da França, além de chegar à final da última edição da Champions League.