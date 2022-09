Neymar se revolta com cartão amarelo por comemoração na Champions: ‘Falta de respeito’

Jogador foi advertido depois de marcar o terceiro gol do PSG contra o Maccabi Haifa e criticou árbitro nas redes sociais

EFE/EPA/ABIR SULTAN Neymar comemorou com careta e juiz alemão não gostou



Neymar está em um ótimo começo de temporada e sempre teve seu ‘futebol moleque’ como referência de estilo, mas na Europa as interpretações não são bem vistas. Nesta quarta-feira, 14, em jogo do PSG contra o Maccabi Haifa pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o brasileiro levou um cartão amarelo ao comemorar seu gol. Neymar fez uma careta após marcar o 3º gol dos franceses na vitória por 3 a 1 e se revoltou nas redes sociais. “Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai. Muita falta de respeito”, escreveu no Twitter. O camisa 10 também subiu a hashtag #liberaacomemoracaoDanielSiebert, se referindo ao juiz alemão. Em uma série de tuítes, o jogador chegou a “listar” quando levou amarelo por dar carretilha e comemorar gol fazendo careta. Um fã escreveu que ele foi punido “por ser feliz” e Neymar citou novamente o juiz. Recentemente, Richarlison também foi muito criticado na Inglaterra por fazer embaixadinhas em um jogo do Tottenham.