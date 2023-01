Neymar sofre fadiga muscular e desfalca PSG contra o Montpellier no Francês

Com 48 pontos no torneio, o Paris Saint-Germain tem apenas três a mais que o vice-líder Lens

LOIC VENANCE / AFP Neymar será baixa no PSG diante do Montpellier



O Paris Saint-Germain não poderá contar com Neymar na partida diante do Montpellier, fora de casa, nesta quarta-feira, 1º, pela 21ª rodada do Campeonato Francês – a bola rola a partir das 17 horas (de Brasília). De acordo com o comunicado médico do PSG, o atacante sofreu uma fadiga muscular e não terá condições de ser relacionado. Em entrevista coletiva, o técnico Christophe Galtier falou de diversos assuntos, mas não foi perguntado sobre o estado clínico do brasileiro. Apesar do histórico de lesões, o craque vem mostrando certa regularidade nesta temporada, participando de 25 dos 29 jogos do time parisiense. Líder do torneio, o Paris vive momento turbulento, colecionado apenas duas vitórias nas últimas cinco partidas da competição. Com 48 pontos, o conjunto azul e vermelho tem apenas três a mais que o vice-líder Lens.