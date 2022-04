Neymar usa ironia para responder a jornalista que o acusou de treinar bêbado; confira 

O atacante do PSG postou um vídeo do golaço marcado na vitória contra o Lorient e tratou de rebater o jornalista Daniel Riolo, da ‘RMC Sport’

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar em ação com a camisa do Paris Saint-Germain



No dia 22 de março deste ano, pouco tempo depois do Paris Saint-Germain ser eliminado da Liga dos Campeões para o Real Madrid, o atacante Neymar recebeu duras críticas da imprensa francesa. Uma delas, feita pelo jornalista Daniel Riolo, da “RMC Sport”, se destacou. Ele informou que o craque estava chegando aos treinos do time no “limite da embriaguez” e em um “estado lamentável”. Sem se manifestar sobre a acusação até então, o brasileiro tratou de dar uma resposta nesta segunda-feira, 4. Através do Instagram, Neymar postou um vídeo do golaço marcado na vitória contra o Lorient, na noite de ontem. Na legenda do “stories”, o atleta ironizou: “Como dizem por aí, eu estava ‘bêbado’… Por isso que deu certo”.

Na ocasião, Daniel Riolo fez a seguinte declaração: “Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite da embriaguez. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário”, disse o jornalista, que também pediu a saída do atacante. “Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, de seu documentário na Netflix. Você tem que assinar o cheque dele e deixá-lo sair”, continuou. Depois da publicação, o astro se apresentou à seleção brasileira, participando da vitória diante do Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias – ele não esteve em campo diante da Bolívia, em La Paz, por cumprir uma suspensão.

De volta ao Paris Saint-Germain, Neymar foi decisivo na goleada por 5 a 1 sobre o Lorient, marcando dois gols e participando de outro. Em um deles, exibido pelo atleta em sua conta no Instagram, o atacante aplica um drible no adversário, tabela com Mbappé e conclui com precisão. Apesar da boa atuação, a temporada do brasileiro tem sido marcada mais uma vez por lesões e pouco futebol. Até o momento, ele soma 22 jogos com a camisa vermelha e azul, com 7 tentos e 5 assistências. Seu próximo compromisso com a equipe parisiense está marcado para sábado, 9, diante do Clermont Foot, também pelo Campeonato Francês. Líder da competição e com oito rodadas a disputar, o PSG tem 12 pontos a mais que o segundo colocado Olympique Marseille.