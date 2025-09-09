Noruega aplica goleada histórica sobre a Moldávia nas Eliminatórias para a Copa; Portugal e França vencem de virada
Erling Haaland, autor de cinco gols (10’, 36’, 43’, 52’ e 83’), foi o grande destaque; atacante se tornou o primeiro norueguês desde 1948 a marcar cinco vezes em uma única partida pela seleção
11 a 1, esse foi o placar final do jogo entre Noruega e Moldávia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Essa foi a maior vitória de sua história em jogos oficiais. O resultado foi histórico e fez os noruegueses se isolarem ainda mais na liderança do Grupo I, que conta com Itália, Israel, Estônia e a própria Moldávia. Os nórdicos somam 15 pontos, contra 9 do segundo colocado: os italianos.
O grande destaque foi Erling Haaland, autor de cinco gols (10’, 36’, 43’, 52’ e 83’). O atacante se tornou o primeiro norueguês desde 1948 a marcar cinco vezes em uma única partida pela seleção. Outro nome decisivo foi Thelo Aasgaard, que balançou a rede quatro vezes, incluindo um gol de pênalti e outro nos acréscimos.
Completaram a goleada Felix Horn Myhre, que abriu o placar logo aos 5 minutos, e Martin Ødegaard, capitão da equipe, que marcou pouco antes do intervalo. O único gol moldavo saiu em um lance infeliz: um gol contra de Leo Skiri Østigård, aos 75 minutos. Com o resultado, a Noruega chega a cinco vitórias em cinco jogos.
Hungria 2 x 3 Portugal
A seleção de Portugal conquistou uma vitória importante nesta terça-feira (9), ao bater a Hungria por 3 a 2, na Puskás Aréna, em Budapeste, pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo foi equilibrado e cheio de reviravoltas. Barnabás Varga abriu o placar para os húngaros aos 20 minutos do primeiro tempo, mas Bernardo Silva empatou para os portugueses aos 36.
Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo virou o marcador aos 58 minutos, em cobrança de pênalti. A Hungria ainda reagiu com novo gol de Varga, aos 84, mas João Cancelo garantiu o triunfo luso aos 86 minutos, fechando o placar em 3 a 2. Com o resultado, Portugal chega a seis pontos em duas partidas, mantendo 100% de aproveitamento no Grupo F. Já a Hungria soma apenas um ponto, após empate na estreia contra a Irlanda.
França 2 x 1 Islândia
A seleção da França manteve a boa fase e venceu a Islândia por 2 a 1, no Parc des Princes, em Paris, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O jogo começou com susto para os franceses. Andri Lucas Gudjohnsen aproveitou erro de Michael Olise e abriu o placar para os visitantes. Pouco depois, Kylian Mbappé empatou em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, o craque do Paris Saint-Germain voltou a ser decisivo: deu assistência para Bradley Barcola, que virou a partida.
Nos acréscimos, a Islândia chegou a balançar a rede novamente, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que apontou falta de Gudjohnsen em Ibrahima Konaté. A França ainda jogou os minutos finais com um a menos, após a expulsão de Aurélien Tchouaméni, mas conseguiu segurar o resultado. Com a vitória, os franceses chegaram a seis pontos em dois jogos, liderando o Grupo D e ampliando uma invencibilidade de 32 anos em casa em Eliminatórias de Copa. Já a Islândia soma três pontos e ocupa a vice-liderança.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.