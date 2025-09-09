Naná Silva brilha na estreia do SP Open e torneio recebe aguardada promessa filipina

Brasileira de 15 anos venceu Carol Meligeni no primeiro jogo disputado em um WTA 250

Leco Viana/Thenews2/Estadão Conteúdo A jovem tenista brasileira Nauhany Silva, a Naná, de 15 anos, derrotou a compatriota Carolina Meligen no SP Open



O terceiro dia do SP Open começou longe das quadras duras do parque Villa Lobos. Na B3, a Bolsa de Valores brasileira, mercado de capitais e tênis se uniram pela primeira vez, celebrando a realização do maior torneio do esporte, feminino, no Brasil. Na cerimônia, que contou com a presença da brasileira já confirmada na chave principal do torneio, Luiza Fullana, estiveram presentes o CEO da B3, Gilson Finkelsztain, o CEO da IMM, Alan Adler, e representantes do SP Open. O famoso toque de campainha, que ocorre para comemorar eventos importantes na Bolsa, encerrou a cerimônia, marcando a conexão não apenas entre esporte e investimento, mas também com o desenvolvimento econômico sustentável.

No Villa Lobos, a promessa de 15 anos Naná Silva venceu Carol Meligeni de virada e avançou para a próxima fase no primeiro torneio disputado de nível WTA na carreira. A vitória, que pode render a ela um salto superior a 400 posições no ranking mundial, foi marcada pela sua agressividade e personalidade, características que lhe renderam uma virada extraordinária com direito a um 6 a 0 no terceiro set, em uma hora e 49 minutos de jogo. Sorridente, Nauhany Silva ressaltou a importância de triunfar dentro de um ambiente já conhecido pela atleta. “Desde pequenininha eu jogo nessas quadras, então está sendo muito especial para mim. Eu não estava imaginando passar da primeira rodada”.

Antes do espetáculo de Naná, alguns holofotes estavam voltados para outra promessa que está no torneio, a filipina Alexandra Eala. Depois de vencer o título do WTA 125 de Guadalajara, no México, a cabeça de chave número 3 do torneio brasileiro participou da coletiva de imprensa, ressaltando a importância do atual momento na carreira, a pressão do povo filipino e os aprendizados que leva da Rafa Nadal Academy. “Eu aprendi muito nos meus anos na academia, especialmente porque passei toda a minha adolescência lá. Mas acho que uma das coisas mais importantes que aprendi foi a ética de trabalho, mais do que independência”.

Durante o início da noite, Ingrid Martins e Laura Pigossi frustraram os fãs que gostariam de ver Bia Haddad mais vezes ao longo do campeonato. Na primeira rodada de duplas que colocou frente a frente quatro brasileiras, a top 1 do Brasil foi eliminada ao lado de Ana Candiotto pelas medalhistas olímpicas por 2 sets a 0. Em parceria inédita, Bia incentivou Ana após a derrota. “É muito especial, a Aninha é uma menina que eu conheço há muitos anos. Além de ótima profissional, ela é muito especial para mim, pois a gente é amiga e foi muito legal dividir a quadra com ela no primeiro São Paulo Open”.

Outra brasileira que o público gostaria de acompanhar por mais tempo é Victoria Barros, jovem de apenas 15 anos, que perdeu para a norte-americana Whitney Osuigwe por 2 sets a 0. De cabeça erguida e acolhida pela torcida, Victoria fez questão de ressaltar a importância do confronto. “É uma jogadora muito experiente, foi muito bom jogar com uma jogadora entre as 150 do mundo para ver meu nível. Preciso melhorar muita coisa, ainda sou muito nova”.

Nesta terça-feira (10), Bia Haddad entra em quadra novamente contra a italiana Miriana Tona, pelo último jogo da rodada na Quadra Central Maria Esther Bueno. Luiza Fullana, Laura Pigossi, Ana Candiotto também estreiam pelas simples, enquanto Victoria Barros e Naná Silva formam dupla contra as norte-americana Anna Rogers e a Indonésia Janice Tjen.