Nottingham Forest anuncia contratação de Renan Lodi

Lateral deixa o Atlético de Madrid por empréstimo e fala em colocar seu nome ‘na história’ do clube; valores do negócio não foram divulgados pelas equipes

Divulgação Lateral brasileiro foi anunciado pela equipe inglesa nesta segunda-feira, 28



O tradicional Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que estava defendendo o Atlético de Madrid, da Espanha. O atleta de 24 anos chegará por empréstimo depois de três temporadas no clube espanhol. No comunicado, Lodi disse estar feliz por chegar ao clube e afirmou que o time é “muito grande” para o futebol inglês. “Eu estou realmente feliz em estar aqui. O Forest é um time extraordinário no futebol inglês e um clube muito grande. Eu estou realmente animado com a oportunidade e ansioso para começar o treinamento, conhecer meus colegas e jogar uma série de jogos. Me sinto muito feliz hoje”, disse. “Eu gostaria de escrever meu nome na história do clube. Quero que o Nottingham permaneça na primeira divisão, a Premier League. É um clube enorme e ambicioso”, completou. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências do futebol, o Nottingham pagará aproximadamente R$ 25,2 milhões (5 milhões de Euros) pelo empréstimo, com opção de compra em R$ 151 milhões (30 milhões de euros). Entretanto, os valores não foram oficializados.