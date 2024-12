‘O grupo está tranquilo e focado’, afirma Bellingham antes de decisão da Copa Intercontinental

Meia britânico ressaltou que o técnico Carlo Ancelotti compartilhou informações valiosas sobre o Pachuca, destacando a qualidade do futebol apresentado pelo adversário; equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)

O meia do Real Madrid, Jude Bellingham, se manifestou sobre a final da Copa Intercontinental, que ocorrerá nesta quarta-feira (18) contra o Pachuca. Nos últimos 35 dias, ele balançou as redes sete vezes e espera que o Real Madrid mantenha uma postura ofensiva diante da equipe mexicana. Bellingham ressaltou que o técnico Carlo Ancelotti compartilhou informações valiosas sobre o Pachuca, destacando a intensidade e a qualidade do futebol apresentado pelo adversário. “Precisamos estar concentrados para fazer uma boa partida”, enfatizou o jogador.

O atleta atribuiu seu desempenho positivo às orientações de Ancelotti, afirmando que tem conseguido se posicionar melhor na área adversária. “Estou gostando de atacar mais e espero continuar assim. O grupo está tranquilo e focado”, comentou Bellingham. Ele também falou sobre a relevância da final, destacando a oportunidade de conquistar mais um título. Para Bellingham, é fundamental que os jogadores aproveitem esses momentos decisivos e a chance de adicionar mais um troféu à rica história do Real Madrid. “É um grande prazer estar em mais uma decisão com esta camisa”, concluiu.

