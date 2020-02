Olimpia, do Paraguai, anuncia ex-santista Derlis González e se aproxima de Adebayor

Ivan Storti/Santos FC Derlis González vestirá as cores do Olimpia, do Paraguai



O Olimpia promete ser uma das sensações da Libertadores 2020. Nesta sexta-feira (7), o clube paraguaio anunciou a contratação por empréstimo de Derlis González. O atacante, que rescindiu com o Santos ontem, pertence ao Dínamo de Kiev (Ucrânia) e assinará contrato válido por uma temporada.

“Na vida há sonhos. Existem possíveis e outros que custam um pouco mais. Há sonhos que se tornam realidade. Bem-vindo à casa. Bem-vindo ao Olímpia, Derlis González”, escreveu o clube.

Derlis vestiu a camisa do Olimpia em 2014, quando foi cedido pelo Benfica por seis meses. Depois disso, o atacante passou pelo Basel, da Suíça, antes de acertar com o Dínamo.

Além do paraguaio, o Olimpia está muito perto de fazer uma aquisição bombástica. Trata-se de Emmanuel Adebayor, centroavante de 35 anos que possui passagens por gigantes da Europa, como Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Tottenham.

De acordo com a imprensa paraguaia, o togolês acertou com o Olimpia e está muito perto de reeditar a parceria com Roque Santa Cruz, ex-parceiro de Manchester City e que atualmente está com 38 anos.

O Olimpia está no Grupo G da Libertadores, ao lado de Santos, Defensa Y Justicia (Argentina) e Delfín (Equador). A estreia do time na competição continental está marcada para o dia 3 de março, em casa, contra o Peixe.