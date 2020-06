Olympique de Marselha descumpre Fair Play financeiro e é punido; confira

Reprodução/Facebook Olympique de Marseille recebeu punição severa após descumprir Fair Play financeiro



Mais uma punição na Europa por desobediência ao Fair Play financeiro. Agora foi a vez do Olympique de Marselha, vice campeão da França e portanto classificado para a Champions League na próxima temporada. Os franceses não cumpriram um acordo, formalizado há um ano, para acertar sua contabilidade. Pelo Fair Play, nenhum clube pode gastar mais do que arrecada e as contas do time de Marselha não fecharam. Os gastos foram bem maiores que o faturamento.

A pena não será pequena. Para começar, uma multa a ser paga imediatamente de 3 milhões de euros. Além disso, durante as próximas duas participações em torneios da UEFA, o clube perderá 15% dos ingressos, que teria direito e só poderá trabalhar com 23 jogadores no elenco. Claro que ainda cabe apelação. Mas dificilmente haverá reversão da pena. Os tribunais costumam ser sumários e os franceses não têm argumentos financeiros diferentes para apresentar numa eventual apelação.