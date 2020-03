Pai de menino presenteado por Gabigol diz: ‘Grande gesto do Rei da América’

Reprodução/Twitter Menino colombiano chora após receber a camisa de Gabigol na partida entre Junior Barraquilla e Flamengo



Gabriel Barbosa não balançou as redes na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, na noite da última quarta-feira (4), na Colômbia, em partida válida pela primeira rodada da Libertadores 2020. O atacante, entretanto, “anotou um golaço” ao presentear um torcedor mirim do time colombiano com uma camiseta.

Gabigol deu o presente ao torcedor do Junior ainda antes de a bola rolar no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, no aquecimento do time rubro-negro. Depois de ter o seu pedido atendido, o menino caiu no choro.

Depois da cena viralizar nas redes sociais, Jairo Varela, pai da criança, fez uma publicação no Twitter para agradecer o jogador do Flamengo.

“Lágrimas de felicidade do meu filho ao receber a camisa de treino do Gabigol. Que grande gesto do Rei da América”, escreveu.

Antes da partida, torcedores do Barranquilla pedem camisa, de aquecimento, de Gabigol. pic.twitter.com/jVq1BUprl9 — Flamengo – Maior do Mundo (@maiordomundoofc) March 5, 2020