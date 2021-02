Pai dos goleiros Alisson e Muriel morre afogado em lago no Rio Grande do Sul

Corpo de José Agostinho Becker, de 57 anos, foi encontrado por amigo na noite desta quarta-feira

Reprodução Alisson e o pai José Agostinho Becker, que foi encontrado sem vida em lago no Rio Grande do Sul



O pai dos goleiros Alisson (Liverpool e seleção brasileira) e Muriel (Fluminense) foi encontrado sem vida em uma barragem no município de Lavras do Sul, na região da Campanha gaúcha, a 320 km de Porto Alegre. José Agostinho Becker, de 57 anos, estava desaparecido desde as 17h desta quarta-feira, 25, quando decidiu fazer um mergulho em um lago na propriedade da família e não foi mais visto. Segundo o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul, o corpo de José foi encontrado por um amigo da vítima por volta das 22h50 (horário de Brasília).