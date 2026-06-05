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Paraguai x Nicarágua: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo amistoso acontece nesta sexta-feira (5), às 19h15, no estádio Defensores del Chaco; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 05/06/2026 13h57
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VINCENT CARCHIETTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Gustavo Gómez, número 15 do Paraguai, gesticula para os torcedores após a partida contra os Estados Unidos no Subaru Park, em 15 de novembro de 2025 Gustavo Gómez, número 15 do Paraguai, gesticula para os torcedores após a partida contra os Estados Unidos no Subaru Park, em 15 de novembro de 2025

Paraguai e Nicarágua se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 19h15, no estádio Defensores del Chaco, em partida amistosa, que serve como preparação para a Copa do Mundo para a seleção paraguaia.

Onde assistir Paraguai x Nicarágua ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ Premium (streaming).

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