Patrick Vieira, técnico do Crystal Palace, chuta torcedor do Everton que invadiu gramado

Após o fim do jogo pelo Campeonato Inglês, torcedores festejaram a vitória em campo e um deles provocou o ex-jogador

Reprodução/ Twitter Patrick Vieira foi visto chutando um torcedor do Everton



Esta quinta-feira, 19, foi um dia histórico para o Everton. A equipe de Frank Lampard entrou em campo pressionado por uma vitória contra o Crystal Palace para evitar o rebaixamento e conseguiu de maneira dramática, virando um jogo de 2 a 0 com gol aos 40 do segundo tempo. Após o apito final, a torcida invadiu o gramado do Goodison Park e protagonizou uma das festas mais bonitas da Premier League, mas um ato de violência chamou a atenção. O técnico do Crystal, Patrick Vieira, se irritou com as provocações de um torcedor do Everton e o chutou. Ele caiu no chão e o ex-jogador continuou chutando, o que causou a ira de quem estava ao lado e partiu para cima de Patrick. Com imagens circulando nas redes sociais, o treinador pode enfrentar punições da Associação de Futebol Inglesa. Assista abaixo: