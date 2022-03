Paul Pogba revela que medalha conquistada na Copa do Mundo de 2018 foi roubada

O incidente aconteceu justamente enquanto estava em campo defendendo o Manchester United contra o Atlético de Madrid, em derrota que culminou na queda do time inglês nas oitavas de final da Liga dos Campeões

EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Pogba durante treino no Manchester United



Paul Pogba revelou nesta quarta-feira, 23, que a medalha obtida com o título da seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia, foi roubada. Em entrevista ao jornal “Le Figaro”, o meio-campista contou que o objeto foi um dos itens perdidos durante o assalto ocorrido em sua casa. O incidente aconteceu justamente enquanto estava em campo defendendo o Manchester United contra o Atlético de Madrid, em derrota que culminou na queda do time inglês nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no último dia 15 de março.

“Havia joias da minha mãe, minha medalha de campeão do mundo. Mas, o pior é que meus dois filhos estavam em casa, junto com a babá, durante o incidente”, disse Pogba. “Ela escutou tudo e chamou minha mulher e os seguranças. Se trancou com as duas crianças na casa e ficou muito assustada durante vários dias”, completou o jogador do Manchester United. Na entrevista, o meio-campista revelou que não está feliz nos “Diabos Vermelhos” e preferiu não falar se vai ou não renovar seu contrato, que é válido somente até a metade deste ano. Já pela seleção francesa, ele foi convocado para os amistosos contra Costa do Marfim e África do Sul, nos dias 25 e 29 deste mês, respectivamente.