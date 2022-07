Com golaço de calcanhar, Inglaterra vence a Suécia por 4 a 0 e está na final da Eurocopa feminina

Alessia Russo fez ‘pintura’ no terceiro gol das leoas no Bramall Lane; Mead, Bronze e Kirby também balançaram as redes

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Russo saiu do banco para marcar um golaço na vitória da Inglaterra



A Inglaterra está na final da Eurocopa feminina 2022. A seleção da casa venceu a Suécia nesta terça-feira, 26, por 4 a 0, com direito a golaço de calcanhar e de cobertura. Apesar do resultado elástico o jogo não foi fácil para a Inglaterra. A Suécia começou muito bem e, até os 25 minutos, dominava as ações na área ofensiva, mas faltava pontaria. Até que aos 34 minutos, Beth Mead acertou um chute de primeira e abriu o placar para as leoas. Na volta do intervalo, a mesma Mead cobrou escanteio perfeito para Lucy Bronze, que ampliou de cabeça. A Suécia sentiu o baque e aos 23 minutos, Alessia Russo acertou um inesperado gol de calcanhar que surpreendeu a defesa sueca e todos no estádio. Desestabilizada, aos 31 a goleira Lindahl levou um gol de cobertura de Fran Kirby e fechou o placar em 4 a 0. É a primeira vez que a Inglaterra chega à decisão do torneio. Nesta quarta-feira, Alemanha e França decidem a segunda vaga para a final de domingo, às 13h (horário de Brasília).