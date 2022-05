Pelé parabeniza Rodrygo por decidir partida na Champions: ‘É iluminado e vai nos trazer alegrias’

Responsável por virar a partida diante do Manchester City e levar o confronto da semifinal para a prorrogação, o atacante do Real Madrid foi exaltado pelo Rei do Futebol

Reprodução/Instagram/@pele Pelé postou uma foto ao lado de Rodrygo e parabenizou o atacante do Real Madrid



Rodrygo estampou as capas dos principais jornais esportivos da Europa após brilhar na classificação do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões 2021/2022. Responsável por virar a partida diante do Manchester City e levar o confronto da semifinal para a prorrogação, o atacante foi exaltado também por Pelé. Através das redes sociais, o Rei do Futebol postou uma foto ao lado do jovem e parabenizou o atleta revelado nas categorias de base do Santos. “Eu sempre soube que o dia de te dar parabéns chegaria, meu amigo. Não existe outro caminho para quem trabalha duro e ama o que faz. Você é iluminado e ainda vai nos trazer muitas alegrias, Rodrygo Goes. Parabéns, Real Madrid! Eu mal posso esperar para assistir a final!”, disse.