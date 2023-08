Pilhado diz que Neymar está certo em aceitar proposta da Arábia Saudita: ‘É muito dinheiro’

Segundo imprensa francesa, acordo com o craque já teria sido fechado e o jogador irá receber quase R$ 1 bilhão por dois anos de contrato

Lucas Figueiredo/CBF 07-12 Treino da Seleção Brasileira no CT em Doha. Neymar.



Depois de muitas especulações sobre o seu destino, Neymar aceitou uma oferta para se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo jornal francês L’Équipe neste domingo, 13. O acordo com o PSG, atual clube do brasileiro, ainda não foi firmado. No entanto, a imprensa europeia noticia que foi feita uma proposta de 60 milhões de Euros, valor que teria agradado o PSG. Já para Neymar, o clube árabe ofereceu 160 milhões de Euros, o que equivale a R$ 860 milhões, por dois anos de contrato. Com isso, Neymar deverá receber aproximadamente R$ 36 milhões por mês para defender o clube árabe. Durante o “Canelada”, da Jovem Pan Esportes, deste domingo, 13, o apresentador Pilhado disse que Neymar está certo em aceitar a proposta. “Como ele não tinha que aceitar? R$ 36 milhões por mês, eu trabalho um mês e paro de trabalhar a vida inteira. É muito dinheiro”, afirmou o apresentador. “A gente está falando de um jogador de mais de 30 anos, que acaba de voltar de uma lesão séria, que nao está no auge de sua carreira. E olha o que o futebol árabe oferece para o Neymar”, continuou Pilhado. Com a transferência se confirmando, Neymar será comandado por Jorge Jesus e se juntará aos reforços já anunciados pelo Al Hilal: Rúben Neves (Wolverhampton), Koulibaly (Chelsea), Milinkovic-Savic (Lazio) e Malcom (Zenit)

