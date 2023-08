Vasco contrata o meia Payet, ídolo do Olympique de Marselha e finalista da Eurocopa com a França

Atleta foi o primeiro da história a marcar mais de cem gols e dar mais de cem assistências no Campeonato Francês neste século

Nicolas Tucat/AFP - 29/12/2022 Payet tem 321 jogos e 76 gols pelo Olympique de Marselha



O Vasco anunciou neste domingo, 13, a contratação do meia francês Dimitri Payet, o primeiro jogador do século 21 a marcar mais de cem gols e dar mais de cem assistências no Campeonato Francês. “Vasco e Payet assinam pré-contrato. O atleta ‘brota’ no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo”, informou o clube carioca em suas redes sociais. Após dar os primeiros passos como profissional pelo Nantes, em 2005, o atleta também defendeu Saint-Étienne, Lille e Olympique de Marselha, onde é ídolo. Fora da França, seu único clube antes do Cruzmaltino foi o West Ham. Ficou dois anos na Inglaterra (entre 2015 e 2017) e foi eleito para a equipe do ano da temporada 2015/2016 da Premier League. Na seleção de seu país, foram 38 jogos e oito gols. Payet fez parte do time que perdeu a final da Eurocopa 2016 para Portugal, nos pênaltis. Naquela competição, ele marcou três gols em sete jogos.