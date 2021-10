Piqué, Griezmann e vários clubes exaltam jogador que revelou ser homossexual; confira

O meio-campista Joshua Cavallo, do Adelaide United (Austrália), revelou nesta quarta-feira, 27, que é gay. Em vídeo divulgado pelo próprio clube, o australiano falou sobre a luta contra sua homossexualidade por seis anos, citando o tabu no meio do futebol. Por conta disso, o jogador foi exaltado por vários jogadores, como Gerard Piqué, do Barcelona, e Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid. “Joshua, eu não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas quero agradecer por esse passo que você deu. O mundo do futebol está muito atrás e você está nos ajudando a seguir em frente”, escreveu o zagueiro do time catalão e da seleção espanhola, em sua conta no Twitter. Griezmann, por sua vez, foi mais sucinto, mas também demonstrou apoio a Joshua. “Orgulho de você”, disse o atacante francês, na mesma rede social.

Vários clubes também exaltaram a postura de Joshua Cavallo. O Barcelona, por exemplo, agradeceu o australiano por “dar um grande passo”. “Sua coragem contribui para normalizar a diversidade no mundo dos esportes”, declarou o clube espanhol. Já o Arsenal disse que o desabafo do meia “inspira milhões de pessoas”. “O futebol é um lugar melhor por sua causa”, escreveu os Gunners para o atleta. Juventus e Liverpool também foram outros dois clubes gigantescos que parabenizaram o jogador – os Reds, inclusive, usaram o seu bordão “Você nunca andará sozinho” para homenagear Joshua. Veja algumas mensagens abaixo.

Hey @JoshuaCavallo , I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

Proud of you @JoshuaCavallo for your strength and bravery.

Thank you @JoshuaCavallo for your strength and bravery…

🏳️‍🌈 You are an inspiration to millions

🏳️‍⚧️ Everyone deserves the right to be themselves

The world of football is a better place today, because of you ❤️ https://t.co/bdUtBpzmHv

— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2021