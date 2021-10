Minas Tênis Clube afasta Maurício Souza do time de vôlei por comentários homofóbicos

Atleta ainda terá que pagar uma multa e foi orientado a se retratar publicamente por sua manifestação

Reprodução/ Instagram @mauriciosouza17 Maurício está afastado por tempo indeterminado



O central do Minas Tênis Clube, Maurício Souza, foi afastado da equipe nesta terça-feira, 26, após publicar comentários homofóbicos em suas redes sociais. A decisão foi tomada pelo presidente, Ricardo Vieira Santiago, após uma reunião nesta tarde. O clube estava sendo pressionado por torcedores e patrocinadores, que se posicionaram contra as manifestações do atleta. Além de ser afastado por tempo indeterminado, Maurício também foi multado e orientado a se retratar publicamente por sua conduta. O valor da multa não foi divulgado pelo Minas Tênis Clube, que se disse ser contra ‘manifestações intolerantes’ de qualquer forma e afirmou intensificar campanhas em prol da diversidade, respeito e união.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Maurício publicou recentemente críticas a DC Comics por um quadrinho em que o Super-Homem aparecia beijando uma pessoa do mesmo sexo. “É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”, escreveu. O companheiro de seleção brasileira, Douglas Souza, respondeu a provocação dizendo que sempre viu casais heterossexuais se beijando na cultura e isso não o influenciou em sua sexualidade. “Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Fico com minhas crenças, valores e ideias”, rebateu Maurício.

Após a divulgação do Minas sobre o afastamento, o jogador publicou uma retratação nas redes sociais. “Pessoal, após conversar com meus familiares, colegas e diretoria do Clube, pensei muito sobre as últimas publicações que eu fiz no meu perfil. Estou vindo a público pedir desculpas a todos a quem desrespeitei ou ofendi, esta não foi minha intenção”, escreveu no Twitter. Há uma semana, Maurício tinha publicado um vídeo em seu Instagram em que diz que não deixaria suas convicções de lado pela opinião dos outros.

Confira abaixo o comunicado do clube:

O presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, se reuniu com o atleta Maurício Souza esta tarde e lhe informou sobre o seu afastamento por tempo indeterminado do Fiat/Gerdau/Minas. O atleta também recebeu uma multa e foi orientado a fazer uma retratação pública imediata. O Minas Tênis Clube reforça que não aceita e não aceitará manifestações intolerantes de qualquer forma e que intensificará campanhas internas em prol da diversidade, respeito e união, por serem causas importantes e alinhadas com os valores institucionais.