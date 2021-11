Pogba sente lesão durante treino da França e preocupa para Eliminatórias

Meio-campista do Manchester United precisou deixar o gramado e pode ser desfalque nas últimas rodadas do torneio

Reprodução/ RMC Sport Durante exercício de tiro um a um, meia sentiu a coxa



Paul Pogba deu um susto no técnico Didier Deschamps nesta segunda-feira, 8. Durante o treinamento da seleção francesa para as últimas partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Qatar, o meio-campista sentiu uma lesão na coxa e pode ficar um tempo afastado dos gramados. De acordo com a mídia internacional, Pogba parou durante um exercício de tiro um a um e sentiu a coxa direita, dando um grito de dor no momento de chutar a bola. Ele se retirou do treino mancando e foi acompanhado por um funcionário da França até um carro. A lesão também pode ser um problema para o Manchester United, clube de Pogba, que já ficou sem o atleta nas últimas duas partidas que disputou por suspensão.

Atual campeã mundial, a seleção francesa é a líder do Grupo D ao lado de Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. Com 12 pontos, a equipe de Deschamps enfrenta o Cazaquistão no sábado, dia 13, às 16h45 (horário de Brasília) e encerra as eliminatórias contra a Finlândia na terça-feira, dia 16, às 16h45. Lembrando que o primeiro de cada time se classifica direto e o segundo disputa a repescagem.