Polícia francesa investiga PSG por suspeitas de irregularidades relacionadas a Neymar

Porta-voz afirma que o clube colaborado ‘com todas as partes’ para acabar com as ‘informações falsas’ sobre o caso

EFE/EPA/YOAN VALAT Polícia francesa faz buscas na sede do PSG por suspeitas de irregularidades fiscais na contratação de Neymar



A polícia francesa realizou buscas na sede do Paris Saint-Germain (PSG) em meados de fevereiro, em meio a suspeitas de irregularidades fiscais relacionadas à contratação do atacante brasileiro Neymar, em 2017. As informações foram reveladas por interlocutores do clube nesta quinta-feira, 22, ao jornal Le Monde e confirmada por autoridades. Em resposta, um porta-voz do PSG informou que o clube colabora “com todas as partes ” para acabar “com as informações falsas” sobre o caso.

*Reportagem produzida com auxílio de IA