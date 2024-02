Torcedores do Sport atacam ônibus do Fortaleza e deixam jogadores feridos

Vídeos divulgados pelo clube mostram os atletas assustados dentro do coletivo, com janelas quebradas e vidros estilhaçados no chão e nos bancos

Divulgação/Fortaleza João Ricardo, goleiro do Fortaleza, com curativo na cabeça após ataque a ônibus



Na madrugada desta quinta-feira, 22, o ônibus que transportava a delegação do Fortaleza foi alvo de pedras e bombas ao deixar a Arena Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Seis jogadores ficaram feridos no ataque e precisaram ser levados ao hospital, conforme informado pelo clube cearense. A direção do Fortaleza comunicou através das redes sociais que o ônibus da delegação foi atacado por torcedores do Sport após o jogo pela Copa do Nordeste. Vídeos divulgados pelo clube mostram os jogadores feridos e assustados dentro do ônibus, com janelas quebradas e vidros estilhaçados no chão e nos bancos.

Os jogadores João Ricardo, Gonzalo Escobar, Dudu, Titi, Brítez e Lucas Sasha foram feridos no ataque e encaminhados ao Real Hospital Português, no Recife. João Ricardo teve um corte no supercílio, Escobar sofreu uma pancada na cabeça e cortes na boca e supercílio, enquanto os demais jogadores tiveram ferimentos com estilhaços de vidro. O CEO do clube, Marcelo Paz, postou vídeos nas redes sociais mostrando a situação dos jogadores feridos e expressando revolta com o ocorrido. O ataque ao ônibus do Fortaleza aconteceu após o empate com o Sport, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Veja vídeos e as publicações do Fortaleza sobre o ataque no Recife:

🚨🚨🚨 QUE COISA ABSURDA!!! Após o jogo contra o Sport, o ônibus do Fortaleza foi atacado e 6 jogadores ficaram feridos. Que os bandidos que fizeram sejam devidamente presos s punidos. INACREDITÁVEL E REVOLTANTE pic.twitter.com/7q8gToGc8F — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) February 22, 2024

Até quando? 🎥 Crisneive Silveira/SVM pic.twitter.com/dEOwYP0BR9 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) February 22, 2024

Até quando isso vai acontecer? Saímos de casa sem saber se voltaremos.. Algo precisa ser feito com urgência! Seres humanos trabalhadores, pais de famílias ali dentro.. quando isso vai acabar? Desejo melhoras e muita força aos meus companheiros ❤️💙 — Lucas Crispim (@crispimlucas94) February 22, 2024

Nossa delegação desembarcou em Fortaleza nesta manhã. Os atletas vão seguir sendo monitorados e cuidados pelo Departamento Médico do Clube. 📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/Penk3epmYX — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) February 22, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA