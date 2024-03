Polônia, Ucrânia e Geórgia garantem as três últimas vagas da Eurocopa

Seleções passam a integrar os grupos D, E e F, respectivamente; torneio acontece entre junho e julho

EFE/EPA/Leszek Szymanski, EFE/EPA/Maciej Kulczynski e EFE/EPA/DAVID MDZINARISHVILI Polônia, Ucrânia e Georgia comemoram classificação para Eurcopa



Ucrânia, Polônia e Geórgia venceram seus jogos nesta terça-feira (26) e garantiram as três últimas vagas para a Eurocopa, que seja disputada entre junho e julho deste ano. A Geórgia vai disputar a Eurocopa pela primeira vez desde a sua independência, em 1990. Ela se classificou ao vencer a Grécia nos pênaltis por 4 a 2 depois de uma empate no tempo normal. A vitória coloca a seleção georgiana no Grupo F, junto com Portugal, Turquia e República Tcheca. No outro jogo, a Ucrânia derrotou a Islândia por 2 a 1 na partida da repescagem, transferida para Wroclaw, na Polônia, devido à guerra.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os ucranianos garantiram assim sua quarta participação no torneio continental, onde jogarão no grupo E ao lado de Bélgica, Eslováquia e Romênia. A vitória ucraniana foi comemorada em grande estilo nas arquibancadas do estádio de Wrocław, onde estavam 40 mil torcedores, numa cidade do sudoeste da Polônia que tem uma comunidade de 250 mil ucranianos, muitos deles deslocados pela guerra e pela invasão do seu país desde 2022 pelo exército russo. “Quando os ucranianos enfrentam dificuldades e não se rendem, e continuam lutando, os ucranianos certamente vencem”, escreveu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social X, pouco depois da classificação.

“Num momento em que o inimigo tenta nos destruir, provamos todos os dias que nós, ucranianos, existimos e continuaremos a existir. A Ucrânia existe e existirá! Obrigado pela vitória! Glória à Ucrânia!”, continuou. Fechando as equipes classificadas, a Polônia, do astro Robert Lewandowski, ficou com a última vaga. A seleção venceu o País de Gales nos pênaltis por 5 a 4, após o empate em 0 a 0 nos 120 minutos. Os poloneses carimbam assim o passaporte para a Alemanha (onde o torneio será disputado de 14 de junho a 14 de julho), e farão parte do grupo D, juntamente com França, Holanda e Áustria.

*Com informações da AFP