Portugal e Itália vencem amistoso preparatório para Eurocopa

Portugueses golearam a Suécia por 5 a 1, em jogo sem Cristiano Ronaldo, já os italianos, derrotaram a Venezuela por 2 a 1

BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP e MIGUEL RIOPA / AFP Portugal e Itália vencem amistoso



Diversas seleções entram em campo nesta semana e na outra para disputar amistoso preparatório para as classificatórias continentais da Copa do Mundo de 2026. Na cidade de Guimarães, em Portugal, a seleção portuguesa, sem Cristiano Ronaldo, venceu, nesta quinta-feira, 21, a Suécia por 5 a 2. A equipe portuguesa abriu o placar com um belo gol do atacante Rafael Leão aos 24 minutos do primeiro tempo. Em seguida, ampliaram a vantagem com gols de Matheus Nunes aos 33 minutos e Bruno Fernandes aos 45 minutos. No segundo tempo, Bruma marcou aos 57 minutos e Gonçalo Ramos aos 61 minutos, aumentando a diferença no placar. A Suécia descontou com gols de Viktor Gyokeres aos 58 minutos e Gustaf Nilsson aos 90 minutos.

No outro amistoso, a Itália derrotou a Venezuela por 2 a 1, em um emocionante confronto realizado em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. O atacante Mateo Retegui foi o grande destaque da partida, marcando os dois gols da vitória italiana. Retegui, que atualmente joga no Genoa após se transferir do Boca Juniors no ano passado, balançou as redes aos 40 e 81 minutos do jogo. Enquanto isso, o atacante venezuelano Darwin Machís marcou o gol de empate para sua seleção aos 43 minutos. Apesar da maioria dos torcedores presentes no Chase Stadium, casa do Inter Miami de Lionel Messi, apoiarem a equipe sul-americana, a Itália conseguiu se sobressair e garantir a vitória. A partida marcou o primeiro confronto entre as duas seleções, com a Venezuela tendo boas oportunidades de sair com um resultado positivo.