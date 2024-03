Inglaterra perde Bukayo Saka para amistoso contra o Brasil e corre risco de ficar sem Kane

Centroavante ainda não está treinando devido à lesão no tornozelo; seleções se enfrentam no sábado, 23

Darren Staples / AFP Harry Kane, do Bayern de Munique, participa de um treino em Old Trafford, em Manchester



A dois dias do amistoso contra a seleção brasileira, marcado para sábado, 26, a seleção da Inglaterra sofreu baixas em seu elenco. Bukayo Saka, foi liberado devido a dores musculares, e o centroavante Harry Kane também pode ficar de fora devido a problemas no tornozelo. Com isso, o técnico Gareth Southgate terá que fazer mudanças no ataque para enfrentar a seleção brasileira em Wembley. Saka, que não treinou com a equipe inglesa, retornou ao Arsenal para tratamento e ficará à disposição de Mikel Arteta. A decisão de liberá-lo foi tomada visando sua recuperação para os campeonatos europeus. Enquanto isso, Cole Palmer, do Chelsea, pode ser o substituto na ponta direita no jogo contra o Brasil.

Por outro lado, a situação de Harry Kane preocupa a comissão técnica, já que o centroavante do Bayern de Munique ainda não está treinando devido à lesão no tornozelo. Embora não esteja descartado, existe a possibilidade de que ele não participe do confronto com o Brasil. Watkins, do Aston Villa, pode ser a opção caso Kane não esteja disponível.

*Reportagem produzida com auxílio de IA