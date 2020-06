Portugal renova até 2024 com técnico campeão da Euro

EFE Fernando Santos é o atual treinador da seleção portuguesa



A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira a ampliação do contrato até 2024 do técnico da seleção masculina, Fernando Santos, comandante da conquista da Eurocopa realizada quatro anos atrás.

Santos, de 65 anos, assumiu a seleção portuguesa em setembro de 2014, após a eliminação da fase de grupos da Copa do Mundo disputada no Brasil.

Em dois anos, na França, levava Portugal ao título da Euro, graças a vitória sobre os anfitriões na decisão. Desde a chegada ao cargo, tornou-se o técnico que mais ganhou jogos com a seleção lusa e ainda foi campeão da primeira edição da Liga das Nações.

O presidente da Federação Portuguesa, Fernando Gomes, comemorou o acerto com o Santos, a quem considera “acima de tudo, um vencedor”, além de uma pessoa muito respeitável.

Com a ampliação do contrato, caso o vínculo seja cumprido até o encerramento, o técnico comandará Portugal na próxima Eurocopa, em 2021, tentará classificação para a Copa do Mundo do Catar e também para a próxima edição do torneio continental.

*Com informações da Agência EFE