Preferido da CBF para assumir a seleção, Ancelotti diz que vai seguir no Real Madrid: ‘Vamos respeitar o contrato’

Vinculado ao time espanhol até a metade de 2024, técnico italiano é o principal cotado para assumir a vaga deixada por Tite

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024



O treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, deu um banho de água fria na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 14. Em entrevista concedida na véspera do confronto diante do Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, o favorito para assumir a seleção brasileira afirmou que sua ideia é continuar no clube espanhol. Questionado sobre o futuro, o italiano declarou que pretende cumprir seu contrato com os Merengues, válido até junho de 2024. “Tenho a certeza que estarei aqui como treinador do Real Madrid na próxima temporada, vamos respeitar o contrato. Acho que Florentino Pérez quer que eu fique e continue aqui, ele sempre foi gentil comigo. Tenho orgulho do que fiz e do que estou fazendo aqui”, comentou o experiente comandante. Recentemente, o presidente da entidade brasileira, Ednaldo Rodrigues, confirmou que Ancelotti é o seu nome predileto para ocupar o posto deixado por Tite.

Apesar de estar longe do Barcelona na tabela de classificação do Espanhol e ser vice para o rival na Supercopa da Espanha, o Real Madrid segue vivíssimo na Liga dos Campeões. Na última quarta-feira, o time madrileno bateu o Chelsea por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, e deu um passo importante para avançar à semifinal do torneio continental. De acordo com a imprensa espanhola, o italiano será mantido pela diretoria apenas em caso de sucesso na Champions. Além da principal competição do Velho Continente, os Merengues também estão na final da Copa do Rei. Depois de eliminar o Barça, a equipe enfrentará o Osasuna na decisão.